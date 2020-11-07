أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بمنصبه ونيته اللجوء إلى القضاء، رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في سباق الانتخابات الذي بدأ قبل أيام.

وقال ترامب في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، الجمعة: "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا (إعلان الفوز بالانتخابات)". وأضاف الرئيس الأميركي أن "الإجراءات القانونية بدأت للتو!". وتحدث ترامب أكثر من مرة عن تجاوزات و"تزوير" في العملية الانتخابية، وقدمت حملته أكثر من طلب إلى القضاء لوقف الفرز في أكثر من ولاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب لبايدن: أنا أيضا يمكنني تقديم هذا الادعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.