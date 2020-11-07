فرنسا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا فى حصيلة قياسية جديدة

ورفعت الزيادة الجديدة إجمالى الإصابات المؤكدة فى عموم البلاد إلى مليون و660 ألفا تقريبا، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وسجلت وفيات كورونا فى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 فى المستشفيات، و430 فى دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

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