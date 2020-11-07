وقال ترامب فى تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، الجمعة: "لا ينبغى لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس، يمكننى تقديم هذا الادعاء أيضا (إعلان الفوز بالانتخابات)". وأضاف الرئيس الأمريكى أن "الإجراءات القانونية بدأت للتو!". وتحدث ترامب أكثر من مرة عن تجاوزات و"تزوير" فى العملية الانتخابية، وقدمت حملته أكثر من طلب إلى القضاء لوقف الفرز فى أكثر من ولاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب لـ بايدن : لا تطالب بمنصب الرئيس وسألجأ للقضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.