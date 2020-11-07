شاهد.. حرائق ضخمة تجتاح غابات عدة ولايات شمالية وساحلية في الجزائر

شهدت عدت ولايات في الجزائر، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، حرائق ضخمة في مدن تيبازة والشلف ووهران وتلمسان.
وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران لا تزال مندلعة حتى الآن، مشيرةً إلى أن النيران وصلت إلى بعض الأحياء السكنية.
وفشلت جهود فرق الحماية المدنية ومحاولاتهم للسيطرة عليها قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى القرى خاصة بتيبازة قرب العاصمة، نتيجة هبوب الرياح القوية.
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