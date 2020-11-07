تونس: 428 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في مؤسسات التعليم العالي

وأضافت بن عودة- خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عقدت مساء اليوم الجمعة، حول تداعيات الوضع الوبائي في تونس- أن قطاع التعليم العالي سجل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على أن الوزارة حريصة على التزام بالمتابعة اليومية للوضع الصحي بكافة المؤسسات، في ظل سرعة انتشار وباء "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1577 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و224 مصابًا.
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