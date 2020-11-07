أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه، حسبما قالت الصحيفة الرسمية، السبت.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار.

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