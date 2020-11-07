لليوم الثالث على التوالي.. إصابات "قياسية" بكورونا في أميركا

سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، أنه بين يومي الخميس والجمعة، رصدت 127021 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

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