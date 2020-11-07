البرازيل .. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ162 ألفا والإصابات 5 ملايين

وبلغ إجمالى عدد الإصابات بكورونا 5 ملايين و631 ألفا و181 حالة منذ بدء انتشار الوباء وحتى يوم الجمعة، بينما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 162 ألفا و15 شخصا.

يذكر أن البرازيل سجلت ثانى أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وتحتل كذلك المركز الثالث عالميا من حيث إجمالى عدد الإصابات المسجلة بعد الولايات المتحدة والهند.