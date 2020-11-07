كورونا يضرب البيت الأبيض مجددا.. إصابة كبير الموظفين

أصيب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا المستجد، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" ليل الجمعة.

وظهر ميدوز بشكل متكرر في مناسبات عامة، من دون أن يرتدي القناع الطبي الواقي من الفيروس.

ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.

ورافق ميدوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولاته الانتخابية الأخيرة، قبيل الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

وظهر كبير موظفي البيت الأبيض في ليلة الانتخابات عندما أعلن ترامب أنه متقدم على منافسه الديقمراطي جو بايدن، وحضر الإعلان العشرات من أنصار ترامب.

وميدوز هو أحدث مسؤول في البيت الأبيض يلتقط عدوى الفيروس، الذي أصاب أيضا الرئيس وزوجته ميلانيا وابنه بارون وعددا من مساعديه.