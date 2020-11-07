خالط ترامب خلال جولاته الانتخابية .. إصابة كبير موظفى البيت الأبيض بكورونا

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، فإن ميدوز ظهر بشكل متكرر فى مناسبات عامة، من دون أن يرتدى القناع الطبى الواقى من الفيروس.

ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.

ورافق ميدوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال جولاته الانتخابية الأخيرة، قبيل الانتخابات التى أجريت الثلاثاء الماضى.

وظهر كبير موظفى البيت الأبيض فى ليلة الانتخابات عندما أعلن ترامب أنه متقدم على منافسه الديقمراطى جو بايدن، وحضر الإعلان العشرات من أنصار ترامب.

وميدوز هو أحدث مسؤول فى البيت الأبيض يلتقط عدوى الفيروس، الذى أصاب أيضا الرئيس وزوجته ميلانيا وابنه بارون وعددا من مساعديه.