تويتر يضع تحذيرا على تغريدة لإعلان صاحبها فوز بايدن

ووصف الكاتب سكوت دووركين، أحد مؤسسى "التحالف الديمقراطي" المعارض لترامب جو بايدن وكامالا هاريس، بأنهما "الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخب".

ووضع "تويتر" على التغريدة إشارة، قالت إن "المصادر الرسمية قد تكون لم تحدد بعد الفائز فى السباق الرئاسى عند نشر هذه التغريدة".

يذكر أن جو بايدن يتقدم على ترامب فى الانتخابات الأمريكية، بينما يستمر فرز الأصوات فى عدة ولايات ستحسم نتائج الانتخابات.