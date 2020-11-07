بايدن : حصدت أكبر حصيلة للأصوات لأى رئيس أمريكى .. والفوز بداية الطريق

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه ليس لدينا إعلان نهائى لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها، وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابى.

وأكد أنه فى طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت فى المجمع الانتخابى، وسيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت.

وتابع، أنه بينما ننتظر النتائج النهائية، لن يكون الفوز هو النهاية، وإنما بداية الطريق، وتحدثت مع السيناتور هاريس حول ما يتعين عمله، فلدينا الكثير من العمل.

وأوضح: "أمامنا جائحة كورونا التى ذهبت بما يقترب من 240 ألف من الوفيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نستطيع أن نحصى حجم المعاناة والفقد، أود أن يعرف من فقدوا أعزائهم أنكم لستم وحدكم، وسوف أعمل من اليوم الأول على السيطرة على فيروس كورونا، لن نستطيع تعويض الفقد، لكننا نستطيع السيطرة على الجائحة".

وشدد على أنه "علينا بالهدوء والصبر، أن نحافظ على العملية الانتخابية حتى عد جميع الأصوات. إن ديمقراطيتنا تعمل بكفاءة، وأصواتكم يتم عدها الآن، بصرف النظر عمن يحاولون إيقاف عد الأصوات".