بايدن: سنفوز في الانتخابات وبدأنا بالفعل مناقشة أزمة كورونا

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن فريقه بدأ بالفعل سبل مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف خلال كلمة له بولاية ديلاوير الأمريكية: "نعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتولينا مسؤولية الرئاسة في البلاد".

وتابع: "واضح أن الأمريكيين يريدون التغيير وتوحيد البلاد لا التفرقة، وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي".

واستطرد قائلًا: "الديمقراطية تتقدم وسيتم إحصاء جميع الأصوات".

وقال مركز إديسون للأبحاث إن الرئيس الأمريكي دونال ترامب حصل على 49.2% مقابل 49.6% لبايدن بعد إحصاء 96% من أصوات ولاية بنسلفانيا.

ومنذ قليل قال ترامب إن كل التقدم الذي حققه في الانتخابات الرئاسية يوم الاقتراع اختفى بمرور الوقت.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تقدمت بشكل كبير ليلة الانتخابات قبل أن يختفي التقدم بمرور الأيام وقد يعود التقدم مع إجراءاتنا القانونية".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.