تلاسن بين كومان وخواكين قبيل لقاء برشلونة وبيتيس

رد المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان على هجوم شنه ضده خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس، قبل لقاء الفريقين المقرر السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسبق للمدرب الهولندي العمل مع نجم الكرة الإسبانية قبل سنوات في فالنسيا، عندما قاد الفريق في 5 أشهر من موسم 2007-2008، حقق خلالها لقب كأس الملك لكنه أقيل بسبب سوء النتائج في الدوري.

ولم تكن العلاقة بين خواكين وكومان على ما يرام خلال هذه الفترة، وفقا لتقارير صحفية إسبانية، وهو ما دفع مهاجم بيتيس صاحب الـ39 عاما إلى انتقاد المدير الفني قبيل لقائهما في "كامب نو".

وعندما سئل خواكين قبل أيام عما إذا كان يحب تعيين كومان مديرا فنيا لبيتيس، رد قائلا: "ولا حتى عامل حمل المعدات".

وتابع اللاعب الدولي السابق: "لم أحظ بتجربة جيدة معه رغم أنها مرت. لم تكن شيئا استمر طويلا ونجحنا في إنقاذ الموسم. السبت لن يسلم عليّ ولن أسلم عليه".

ورد كومان على تصريحات خواكين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، قائلا: "أتفهم أن هذه مادة مهمة لكم (للصحفيين). لكني لا أريد الخوض في هذا الحديث".

وتابع: "إذا أراد الحديث أكثر من ذلك فتلك مشكلته. أنا أركز في اللقاء ولا أخوض أشياء فردية أو أشياء حدثت في الماضي. نعرف أنه (خواكين) يتحدث جيدا".