موريتانيا: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 7804

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 أشخاص.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة الموريتانية- أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 730 فحصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 7804 حالة، منها 7469 حالة شفاء، و165 وفاة.

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