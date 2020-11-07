زلزال بقوة 1ر4 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 1ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية "جامو وكشمير".

وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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