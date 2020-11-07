أمريكا تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة يومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، أن كان قد بلغ أعداد الإصابة اليومية، أمس الجمعة، 121 ألفا و289 حالة.
وأضافت الشبكة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتصارع مع ارتفاع أعداد الإصابة في ظل الانتخابات الرئاسية التي لم تظهر نتيجتها حتى الآن.
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