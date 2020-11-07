بعد انهيار الليرة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزى التركى

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، جاء الإعلان عن هذه الخطوة فى مرسوم رئاسى نشرته الجريدة الرسمية فى تركيا.
وكانت الليرة أغلقت على 8.5445 أمام الدولار يوم الجمعة، بعدما تراجعت لمستوى قياسى بلغ 8.58، ما يعنى أن الليرة هبطت بواقع 30% أمام الدولار هذا العام.
وجاء تعيين أويسال محافظا للبنك المركزى فى يوليو 2019، خلفًا لمراد جتينقايا فى ذلك الوقت.
والجدير بالذكر أن ناجى إقبال تولى حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018، عندما عين رئيسًا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.
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