عاجل.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بـ4 آلاف و430 صوتا

تفوق المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب، بنحو 4 آلاف و430 صوتًا فى ولاية جورجيا الحاسمة، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية".





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