أردوغان يكشف بالأرقام عدد منتسبي حزب ”العدالة والتنمية”

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن عدد منتسبي حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، اقترب من 11 مليونا و200 ألف.

وأضاف أن حزب "العدالة والتنمية" يسعى لضم مليون منتسب جديد إلى صفوفه كل عام، وأن هذا الهدف تحقق خلال عام 2020.

ولفت أردوغان إلى أن إطارات حزبه ستزرع كل عام أشجارا بمقدار عدد المنتسبين الجدد، وذلك كمبادرة من الحزب حرصا على حماية الطبيعة.

وقال الرئيس التركي إن "حزب العدالة والتنمية هو أكبر حزب في تركيا من ناحية عدد المنتسبين إليه"، مضيفا أن "الحزب تأسس من قبل الشعب، لذا علينا أن نعمل باستمرار على زيادة عدد المنتسبين".