وضع موقع التدوينات القصيرة "تويتر" علامة تحذير على عدد من تغريدات الديمقراطيين التي زعمت فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" بالسباق الرئاسي ٢٠٢٠.وقال مصدر مطلع على إجراءات "تويتر" - في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت - إن الموقع اتخذ إجراءات ضد عدد من الديمقراطيين والسياسيين والنقاد الذين نشروا تغريدات بمعلومات خاطئة حول الانتخابات وادعاءات سابقة لأوانها بالفوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر يضع علامة تحذير على تغريدات ديمقراطيين زعمت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.