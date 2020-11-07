دون إبداء أسباب.. استقالة مسئولة كبيرة في الحكومة الأمريكية

أعلنت الإدارة الأمريكية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، استقالة رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية من منصبها من دون إبداء أسباب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

واستقالت "ليزا جوردون هاجرتي"، من رئاسة إدارة الأمن النووي، وهي فرع شبه مستقل من الإدارة الأمريكية.

قالت الإدارة في بيان، إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة.

وأثار الإجراء انتقادات من السيناتور "جيمس إينهوف"، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بـ "جوردون هاجرتي"، وانتقد بشدة وزير الطاقة "دان برويليت".

وأصبحت "هاجرتي"، أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق ، التي تديرها وزارة الدفاع.

كان ذلك فيما تستمر عمليات فرز الأصوات بين الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن، حيث قال ترامب، إنّه يجب على جو بايدن ألا يدّعي "بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات الرئاسيّة، في وقت يبدو منافسه الديموقراطي قريبا من حسم السباق إلى البيت الأبيض.

وكتب "ترامب"، عبر "تويتر"، "ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة.. يمكنني أنا أيضًا أن ادّعي ذلك، الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ".