فرنسا : السجن 6 أشهر لجزائرى بتهمة تمجيد اغتيال المدرس

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة تمجيد اغتيال المدرس الفرنسى صامويل باتى، الذى ذبحه شاب متطرف يوم 16 ديسمبر الماضى الذى استخدم الرسوم المسيئة للنبى فى إطار حصة عن حرية التعبير.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال فرع الأبحاث فى جهاز الدرك بمنطقة فرساى فى ضواحى باريس، إن "الرجل البالغ 34 عامًا وُضع فى الحبس الاحتياطى الثلاثاء، بعدما كتب منشورًا فى 19 أكتوبر، يمجد اغتيال صامويل باتى، ثم لجأ إلى محوه فى اليوم التالى".

وأضاف الفرع، أن محكمة بونتواز قضت يوم الأربعاء الماضى بسجن الجزائرى 6 أشهر، وبمنعه من دخول الأراضى الفرنسية مدة 10 أعوام.

ووفقًا لمصدر قريب من التحقيق، لا توجد سوابق قضائية للرجل المقيم فى المنطقة الباريسية فى وضعية غير قانونية منذ 2016، حسبما نقلت الوكالة.

وأوضح هذا المصدر أن الرجل كتب على شبكات التواصل الاجتماعى، منشورًا جاء فيه أن "الشاب الذى قتل فى فرنسا، الذى دافع عن رسولنا، الشاب الشيشانى، شهيد إن شاء الله".

وكان المدرس باتى تعرض للذبح وقطع رأسه فى 16 أكتوبر أثناء مغادرته المعهد الذى يدرس به، فى كونفلان سانت أونورين، على يد اللاجئ عبد الله أنزوروف، الذى ينحدر من أصول روسية شيشانية، والبالغ 18 عامًا، على خلفية قيام باتى بعرض رسوم كاريكاتيرية للنبى محمد خلال حصة حول حرية التعبير.