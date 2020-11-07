مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الأفغانية

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين وذلك نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول.
وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية أن ثلاثة أشخاص بينهم صحفي تلفزيوني سابق قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول.
وأشارت عائلة المذيع للقناة أنه توفي في انفجار صباح يوم السبت بعد مغادرة التلفزيون.
وقال المبعوث الرئاسي الأفغاني صديق صديقي على تويتر بعد وقت قصير من نبأ وفاة موظف سابق بالقناة التلفزيونية "أشعر بصدمة شديدة ، لا أصدق ، لقد صدمت ، لقد كان أجمل شخص عملت معه لسنوات عديدة".
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
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