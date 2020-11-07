ساعات حاسمة.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بأكثر من 7 آلاف صوت

أظهرت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية جورجيا، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وسع الفارق مع منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأكثر من 7 آلاف صوت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتقدم على الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة، بـ7248 صوتا.

في وقت سابق، قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - إنه يتوقع إعادة فرز الأصوات بالولاية بسبب الفارق القليل جدا بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وحتى أمس الجمعة، كان المرشح الديمقراطي متقدما بنحو 4 آلاف صوت على دونالد ترامب.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.