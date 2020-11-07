سبوتنيك V.. إسرائيل تسجل أول لقاح رسمي في البلاد لعلاج كورونا

أعلنت إسرائيل اليوم، السبت، تسجيل لقاح سبوتنيك V كأول لقاح رسمي للبلاد لعلاج فيروس كورونا.

وأكدت مستشفى "هداسا" الإسرائيلية، أن لقاح Sputnik V الروسي سيتم تسجيله لدى وزارة الصحة بتل أبيب، وفي هذه الحالة سيكون أول لقاح يتم تسجيله في إسرائيل.

ويشارك مركز هداسا الطبي الإسرائيلي في موسكو في المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح Sputnik V.

وقال المدير العام لمستشفى هداسا البروفيسور "زئيف روتنشتاين"، إن بلاده طلبت جميع المعلومات حول اللقاح الروسي من أجل تقديمه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية لتسجيله في البلاد.