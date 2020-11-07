أفغانستان : مقتل 3 مدنيين بينهم صحفى فى انفجار قنبلة

وبحسب تقارير إخبارية، قال فردوس فارمارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول إن "قنبلة مغناطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت فى منطقة الشرطة التاسعة، ما أسفر عن مقتل 3 من المدنيين، بينهم الصحفى سياووش".

فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.