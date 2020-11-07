التشيك تسجل 11549 إصابة جديدة بكورونا و196 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 11549 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 403497 حالة.
وسجلت الوزارة أيضا 196 وفاة جديدة وأجرت تعديلات على أعداد الأيام السابقة.
وشهدت البلاد أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين وواحدا من أعلى معدلات الإصابة في القارة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد التي يقطنها 10.7 نسمة نحو 4330 حالة.
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