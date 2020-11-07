الحرب مع إيران.. إسرائيل في مأزق حال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

وضعت الانتخابات الأمريكية إسرائيل أمام مأزق الحرب مع إيران، بعد أن أكد كلا المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن على استعدادهما لإتمام الاتفاق النووي مع طهران وفق موقع "المونيتور" الأمريكي.
وقال "المونيتور" أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات قاسية عليها، حقق حلم إسرائيل فى كبح جماح طهران النووي لكنه أعلن أنه ينوي التوصل إلى اتفاق نووي جديد في حال فوزه بفترة ثانية.
وأفاد الموقع بأن ترامب لن يرفع العقوبات عن إيران وسيظل يستخدمها كورقة ضغط على نظام طهران، لكن بايدن سيقوم بتخفيف العقوبات لإنجاح المفاوضات.
ويتوقع خبراء وزارة الدفاع الإسرائيلية بحسب "المونيتور" أن بايدن سينتهج سياسة بين ليبرالية أوباما وعدوانية عائلة بوش خاص فى التعامل مع ملف إيران.
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