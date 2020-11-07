الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة ودور عربي لحل أزمة سوريا

طالبت دولة الإمارات، بـ"مقاربة جديدة" لحل الأزمة الممتدة في سوريا، والقيام بدور عربي لإنهاء العنف والاقتتال.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة لأنه لا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".

وتواصل جهات متطرفة، بينها النظام التركي تمويل ودعم الميليشات المسلحة في سوريا، ما أغرق البلاد في حالة من الحرب الأهلية منذ نحو 9 سنوات.

ومؤخرا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 8 وزراء من الحكومة السورية على خلفية الأحداث الدموية في البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا، هي ودائع السوريين المحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني.