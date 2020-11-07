طالبت دولة الإمارات، بـ"مقاربة جديدة" لحل الأزمة الممتدة في سوريا، والقيام بدور عربي لإنهاء العنف والاقتتال.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة لأنه لا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي.
وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة".
وتواصل جهات متطرفة، بينها النظام التركي تمويل ودعم الميليشات المسلحة في سوريا، ما أغرق البلاد في حالة من الحرب الأهلية منذ نحو 9 سنوات.
ومؤخرا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 8 وزراء من الحكومة السورية على خلفية الأحداث الدموية في البلاد.
وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا، هي ودائع السوريين المحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة ودور عربي لحل أزمة سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.