الليكود يتهم إيران بتأجيج احتجاج الرايات السود ضد نتنياهو

اتهم حزب الليكود الإسرائيلى الحاكم، أمس الجمعة، إيران بتأجيج تظاهرات اليسار الإسرائيلى من أجل إسقاط حكومة زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، وذلك فى أعقاب إعلان شبكة "فيسبوك" حظر 12 حسابًا، إضافة إلى 307 من الحسابات على موقع "انستجرام"، بسبب انتهاكها سياسات الشركة الخاصة بالتدخل الأجنبى، حيث تبين أنه يتم تشغيل هذه الحسابات من إيران.





وحسبما نقل موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، قال الليكود فى بيان له: "إيران تشجع سرًا التظاهرات اليسارية لحركة الرايات السود فى محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو"، مضيفًا أن "إيران، التى تعمل على تدمير إسرائيل فى محاولة لامتلاك أسلحة نووية وتسليح الأعداء من حولنا، تستثمر فى جهود الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو لأنها تعلم أنه يقف كجدار فى طريقة ضد هذه المحاولات منذ سنوات".

فيما قالت جماعة "كرايم منستر"، المناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو، فى بيان لها: "نتنياهو أصيب بالهيستيريا بسبب خسارة ترامب الوشيكة، إذ يدرك أن وقته قد انتهى، وأن التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربط الاحتجاج لإنقاذ البلاد من حكمه الفاشل والفساد بالإيرانيين محرج".

وأضافت الحركة المعارضة لنتنياهو: "فى المرحلة المقبلة سنسمع أن الإيرانيين اخترعوا لوائح اتهام خطيرة ومليون عاطل عن العمل. من الصعب ألا نتساءل ما إذا كان المتهم خائفاً من بعض حسابات إيرانية على فيسبوك، فكيف سيحافظ على دولة إسرائيل؟".

ووجه البيان حديثه إلى نتنياهو، قائلاً: "(بيبى)، إسرائيل أقوى منك ومن الإيرانيين، وستكون أفضل بعد أن تغادر".