وسط غموض .. استقالة مسؤولة المخزون النووى فى أمريكا

أعلنت الإدارة الوطنية للأمن النووى فى وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الجمعة، استقالة رئيسة الإدارة التى تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية من منصبها، دون إبداء أسباب.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، استقالت ليزا جوردون هاجرتى، من رئاسة إدارة الأمن النووى، وهى فرع شبه مستقل من الإدارة الأمريكية، التى أوضحت أن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطنى بالإنابة.

وبحسب الوكالة، أثار هذا الإجراء انتقادات من السيناتور جيمس إينهوف، الرئيس الجمهورى للجنة القوات المسلحة الذى أشاد بجوردون هاجرتى، وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.

وقال إينهوف فى بيان: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلى استقالتها خلال هذا الوقت من الغموض يثبت أنه لا يعرف ما يفعله فى شؤون الأمن القومى، ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووى ". فيما لم يرد مكتب بروليت على تلك الاتهامات.

وكانت جوردون هاجرتى أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووى عندما تولت منصبها فى أوائل عام 2018. وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووى على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق، التى تديرها وزارة الدفاع.

وكانت مجلة "ديفينس نيوز" لوحت منذ فترة إلى استقالة جوردون هاجرتى، موضحة أنها اختلفت مع الوزير بروليت بشأن ميزانية إدارتها.