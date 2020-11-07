مع اقتراب فوز بايدن.. ماذا يدور بين ترامب ومستشاريه خلف الكواليس؟

بينما يقترب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، من الوصول إلى البيت الأبيض، وفقا للمؤشرات الأولية، يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمامه معركة طويلة ولن يتخلى بسهولة عن منصبه حال هزيمته.

وعلى الرغم من تقدم الملحوظ في معظم الولايات التي لم تعلن نتائجها، لم يعد ترامب خطابا للتنازل عن السلطة، بل يتحدث مع مستشاريه وحلفائه خلف الكواليس عن أنه لا ينوي التنازل عن تلك الانتخابات، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر، أن بعض كبار المسئولين في البيت الأبيض بما في ذلك أبناء ترامب، يدعمون موقفه بشدة وبذلوا جهودا في المحاكم للطعن على نتائج فرز الأصوات بكثير من الولايات، بل ضغطوا على الجمهوريين الآخرين للدفاع عن الملياردير الأمريكي.

وتوضح أن بعض المسئولين بينهم مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، لم يحاول مصارحة ترامب بشأن حقيقة ما يحدث، وبدلا من ذلك، يعززون ادعائه بأن الانتخابات "سرقت"، وهو ما أزعج بعض الموظفين الآخرين ممين يعتقدون أن ميدوز يشجع ترامب على عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات.

أما مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي الذي لم يُرَ منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء يقوم بدوره في استرضاء ترامب من خلال جمع الأموال لفريق ترامب القانوني لرفع الدعاوى القضائية، وفقا للشبكة الأمريكية.

وأضافت "سي إن إن" بحسب مصادرها، أن ترامب بدأ يخبر مستشاريه أنه قد لا يتمكن من تقريب الفارق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وتحقيق النصر في الولايات الرئيسية.

وقالت في تقريرها إنه رغم اعتراف ترامب لبعض حلفائه باحتمالية الخسارة، لكنه ينوي خوض معركة قضائية مطولة، ملمحة إلى شكوك الكثيرين حول أنه سيرفض قبول النتائج.

فيما أكد اثنان من مستشاري حملة ترامب الانتخابية ومصدر مقرب منه أن الرئيس سيستنفد سبله القانونية لمحاربة النتائج في عدة ولايات رئيسية في ساحة المعركة قبل النظر في أي تنازل.

وأشار مصدر مقرب من ترامب إلى أنه "في حالة قتال"، موضحا أنه يعتقد أن خوض القتال في صالحة.

كانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أصدرت بيانا قالت خلاله إن ترامب ليس لديه النية لقبول نتائج الانتخابات حال خسارته.

وأوضحت أن الشعب الأمريكي هو من يتخذ القرارات في هذه الانتخاباتـ مضيفة "يمكن للحكومة الأمريكية طرد أي متسلل من البيت الأبيض".

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لن يسمح بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، داعيًا الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات.



من جانبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا قال خلاله إن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.

وأكد ترامب أن "هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات. لن نسمح للفساد بسرقة مثل هذه الانتخابات المهمة أو أي انتخابات. ولا يمكننا أن نسمح لأي شخص بأن يسكت ناخبينا ويصنع النتائج"، وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.