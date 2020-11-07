الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بتقديم أدلة على فساد صهره جبران باسيل

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية، السلطات الأمريكية، بتقديم الأدلة التي دفعت وزارة الخزانة لفرض عقوبات على صهره السياسي اللبناني جبران باسيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "عون" طلب من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق جبران باسيل.

وأكد "عون"، أنه يسعى لتسليم هذه الأدلة إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، مشيرا إلى أنه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولًا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.

وأدرجت الوزارة الأمريكية باسيل ضمن قائمتها السوداء للعقوبات بتهمة الفساد واختلاس أموال الدولة، وذلك بعد تقارير عن عزم الإدارة الأمريكية اتخاذ هذا القرار.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحيفة أن واشنطن تخطط لمعاقبة باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون بسبب تقديمه الدعم لحزب الله اللبناني، الذي صنفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية".

وعلق باسيل على العقوبات المفروضة ضده قائلا في تغريدة على تويتر "لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.. لا أنقلب على أي لبناني.. ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".