واشنطن بوست: مصادر مقربة لـ ترامب تنصحه بالاستعداد للخسارة

مع استمرار ارتفاع حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أتت النصيحة من مقربي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن يستعد لاحتمال خسارة مكانه الكبير في البيت الأبيض وأن يغادره في يناير المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

قالت "واشنطن بوست" إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينصحونه بالاستعداد لاحتمال خسارته الانتخابات، مع أن الخطاب التقليدي للاعتراف بالهزيمة لا يجري إعداده حاليا.

نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، إن مستشاري ترامب بحثوا خلال الأيام الماضية ما بعد الثلاثاء إمكانية خسارته الانتخابات والتحركات الممكنة في حال حصول ذلك.

ورجحت "واشنطن بوست" أن ترامب في حال هزيمته، لن يعترف بها بالشكل التقليدي، حيث ذكر أحد موظفي حملته الانتخابية أن موضوع التحضير للخطاب بهذا الخصوص لم يطرح للنقاش، وهو ما يعني إن ترامب سيناور وقد يلجأ للتصعيد إذا خسر أمام بايدن.

وحسب المصادر، فإنهم يتوقعون أن يستمر ترامب حتى إذا خسر، في الادعاء الذي لا أساس له، والذي يردده منذ عدة أيام، أن الفوز الانتخابي قد سرق منه.

وأشارت واشنطن بوست إلى إن أنصار ترامب منقسمون حاليا إلى معسكرين، حيث يعتقد أفراد عائلة ترامب أنه لا يزال بإمكانه الفوز وعليه مواصلة السعي لتحقيق النصر.

أما أعضاء المعسكر الآخر الأكبر عددا الذي يضم مجموعة من مستشاري الرئيس وقيادات الحزب الجمهوري، فهم مقتنعون بخسارة الانتخابات.

لم يتم بعد تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بشكل نهائي، لكن الإحصاءات المتوفرة تفيذ بأن منافس ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح على وشك الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي ما سيضمن له الفوز بمنصب الرئاسة.