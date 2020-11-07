مقتل شخصين وإجلاء العشرات.. شاهد حرائق ضخمة بـ 10 محافظات في الجزائر

اندلعت حرائق غير مسبوقة فى الجزائر فجر اليوم، السبت، والتهمت المنازل في 10 محافظات وأسفرت عن وفيات.

واستمرت الحرائق في عدد مدن ومحافظات جزائرية، أبرزها وهران وبجاية وتيبازة وتلمسان بشكل متزامن، أدت إلى وفاة شخصين على الأقل وإجلاء العشرات.

وطالت الحرائق محافظات جزائرية، وأدت إلى وفاة شخصين في محافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تدخلت بـ 16 مركبة إطفاء، لتضاف إلى 18 مركبة محلية كانت تقاوم النيران، وأكثر من 100 رجل إطفاء وإغاثة و8 سيارات إسعاف استقدموا من مدينة الجزائر المحاذية من أجل إخماد عدة حرائق للغابات على مستوى إقليم محافظة وهران، أبرزها في عين الكرمة وقديل ووادي تليلات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قيل إنهم سكان عالقون وسط النيران التي التهمت العديد من المنازل، في محافظة تيبازة.

وقال التلفزيون الجزائري، إن الكثير من الحرائق مفتعلة وتهدف إلى تأجيج الغضب الشعبى وزرع الفوضى.