فوز بايدن.. وصول الديمقراطيين للحكم في أمريكا ينقذ إسرائيل من الذهاب لانتخابات رابعة

تستعد إسرائيل لفوز المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن الذي سيحقق لها مكاسب جديدة بحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أنه "إذا وصل الديمقراطيون إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلن يتم تفكيك الحكومة الإسرائيلية".

وقالت "معاريف" إن السياسة الإسرائيلية تتابع باهتمام كبير ويقظة ما يجري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وقد طلب من وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو عدم إجراء مقابلات أو التعليق على الموضوع لحساسية الموقف.

وأكدت مصادر داخل حزب الليكود أنه "على الرغم من أن فترة ولاية دونالد ترامب كانت بالنسبة لنتنياهو فترة رائعة للغاية ، إلا أن جو بايدن يعتبر أيضًا صديقًا حقيقيًا لإسرائيل ، الذي تربطه برئيس الوزراء سنوات عديدة من التعارف الشخصي".

وأوضح مسؤول حكومي كبير آخر لـ "معاريف" أن "فوز بايدن سيقلل بشكل كبير من فرص إجراء انتخابات مبكرة فى إسرائيل كما حدث في عهد أوباما ، كذلك هذه المرة - إذا وصل الديمقراطيون إلى السلطة في الولايات المتحدة ، سيحتاج نتنياهو إلى حكومة واسعة ولا معنى لتفكيك حكومة الآن والسعي لتشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وتقدر شخصيات سياسية إسرائيلية أخرى أنه حال فوز بايدن فإن تغيير الإدارة في واشنطن سيكون له تأثير كبير على طبيعة التعيينات التي ستتم في الحكومة الإسرائيلية والساحة الدبلوماسية العام المقبل وذلك بشرط أن تحدد حكومة الوحدة فى إسرائيل أيامها وأن يتم تعيين بيني جانتس رئيسًا للوزراء في نوفمبر 2021.