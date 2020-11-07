الشرطة الأمريكية تعتقل متهمًا هدد بتنفيذ مجزرة إذا فاز بايدن

ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قال مسؤولون أمنيون، إن "الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعى عبر شبكات التواصل الاجتماعى"، وقال إنه "فى حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار فى المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين".
وتأتى واقعة لوس أنجلوس بعدما ألقت شرطة فيلادلفيا القبض على رجلين مسلحين بالقرب من مركز للاقتراع فى بنسلفانيا، حيث تلقت السلطات معلومات حول تهديد محتمل فى مركز الاقتراع، ولا يزال فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية جاريًا ولم ينته بعد.
وكان المرشح المنتمى للحزب الديمقراطى، جو بايدن، أعلن من قبل عدم رغبته فى إعلان فوزه، إلا أنه شدد فى الوقت ذاته على أن الديمقراطيين سيفوزون فى السباق الرئاسى.
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