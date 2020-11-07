العليا الأمريكية تستجيب لترامب وتأمر بنسلفانيا بفصل بطاقات اقتراع متأخرة

ولجأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى المسار القانونى كخيار وحيد أمامه للبقاء فى السلطة، بعد ساعات من انتزاع المرشح الديمقراطى جو بايدن، التفوق فى بنسلفانيا وجورجيا، فى ظل الحاجة الماسة لترامب للفوز بهما لضمان استمرار بقائه فى البيت الأبيض.
ووفقًا للأمر الذى كتبه القاضى المحافظ صمويل أليتو، أمرت المحكمة العليا ولاية بنسلفانيا بالامتثال لفصل جميع الأصوات المستلمة عن طريق البريد بعد الساعة 20:00 يوم 3 نوفمبر ـ ختام الاقتراع، ليتم الاحتفاظ بها بشكل منفصل، وإذا تم عدها، فسيتم أيضا بشكل منفصل.
وأشار أليتو إلى أن سكرتيرة بنسلفانيا -أعلى سلطة انتخابية- كاثى بوكفار المنتمية للحزب الديمقراطى، "لم تتمكن من التحقق من أن جميع المجالس الانتخابية (فى المقاطعات) تمتثل لأمر السكرتيرة" الخاص بفصل تلك الأصوات.
ويأتى قرار المحكمة العليا الأمريكية استجابة لدعوى رفعها الحزب الجمهورى للمطالبة بفصل تلك الأصوات، استعدادًا لتحقيق هدف نهائى يتمثل فى إعلان بطلانها، وهى دعوى قضائية موازية.
ويعتبر المحافظون فى ولاية بنسلفانيا أن الأصوات التى تم تلقيها عبر البريد بعد يوم الانتخابات يجب اعتبارها لاغية، على الرغم من أن الختم البريدى يعكس أنه تم استلامها فى الوقت المحدد.
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