مصادر سرية: ترامب يحث الكونجرس على تمرير صفقة أسلحة كبيرة مع الإمارات

وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود عملية إتمام صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بتصدير أسلحة إلى الدولة العربية في أقرب فرصة.

وذكرت سي إن إن الإخبارية، أن الصفقة تقدر بـ10 مليارات دولار، حيث تعد الإمارات من أهم حلفاء الولايات المتحدة.

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مساعد في الكونجرس طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده أن الصفقة الجديدة تشمل ذخائر موجهة عالية الدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ جو-جو وجو-أرض.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية بلاغًا غير رسمي إلى الكونجرس بشأن الصفقة.

ويأتي ذلك بعد إخطار غير رسمي آخر أبلغت فيه الوزارة الكونجرس بنيتها بيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9B بقيمة 2.9 مليار دولار إلى الإمارات.

وجاء الإخطاران بعد إبلاغ إدارة ترامب الكونجرس الأسبوع الماضي باحتمال بيع مقاتلات حديثة من طراز "إف-35" إلى الإمارات.

ويعد الإخطار غير الرسمي ممارسة شائعة تتيح للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إجراء مراجعة غير رسمية قبل تقديم الإخطار الرسمي، وبإمكانهما منع مبيعات الأسلحة.

ووقعت الإمارات والبحرين في وقتٍ سابق معاهدات تعاون وتطبيع مع إسرائيل بينما عبرت السودان عن نيتها التقدم في العلاقات، في ظل حث أمريكي للدول العربية على تنظيم علاقات مع تل أبيب.