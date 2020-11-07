جرائم الشرف.. الإمارات تجري تعديلات جديدة بقانون العقوبات

اعتمد الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السبت تعديلات جديدة على قانون العقوبات الخاص بأحكام القتل المرتبط بجرائم الشرف.

وألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.

وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت، مرتكبي "جرائم الشرف" التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.