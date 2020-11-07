إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب وبايدن.. اعرف الموعد

يترقب العالم أجمع إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، وسيصل للبيت الأبيض المرشح الذي حصد أكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي.

وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية اليوم، السبت، إن فرز الأصوات التي تمت عبر البريد لا يزال مستمرا وتساءلت: "متى سينتهي العد وسيتم الإعلان عن المرشح الفائز فى الانتخابات الأمريكية؟".

وتقدم بايدن على ترامب بنسبة 0.2% بعد فرز 96٪ من الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، ولا تزال هناك بطاقات الاقتراع يتعين عدها من فيلادلفيا.

وقال مفوض الانتخابات في بنسلفانيا إن غالبية الأصوات المتبقية في فيلادلفيا هي بطاقات اقتراع مؤقتة وعسكرية، مضيفًا أن الفرز النهائي قد يستغرق عدة أيام، مؤكدًا أن الجمعة القادم هو آخر يوم ستقبل فيه ولاية بنسلفانيا بطاقات الاقتراع البريدية المختومة في يوم الانتخابات أو قبله.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ترامب يحتاج إلى الانتصار بولايتي بنسلفانيا وجورجيا للفوز بولاية ثانية.

وقالت إنه لا يزال هناك حوالي 9000 بطاقة اقتراع عسكرية وخارجية معلقة في ولاية جورجيا، ويمكن قبولها إذا وصلت يوم الجمعة طالما تم ختمها بالبريد يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن لدى ولاية أريزونا ما يقرب من 250.000 إلى 270.000 بطاقة اقتراع متبقية للعد وستقدم أيضًا يوم الجمعة.

وأفادت بأن لاس فيجاس لديها 63000 بطاقة اقتراع متبقية ليتم عدها، ومن المتوقع أن يتم عد غالبية بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول يوم الأحد.

وقال مسئولون أمريكيون إن النتيجة الكاملة لن تعرف قبل الأسبوع المقبل لأن آخر الأصوات الذي سيتم تسليمها سيكون بحلول 12 نوفمبر ولن يتم الإعلان عن النتائج قبل 20 نوفمبر.