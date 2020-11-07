لبنان.. مسلحون يطلقون النار على عسكري في عرسال

أعلن الجيش اللبناني، السبت، وفاة عسكري في جرد عرسال شرقي البلاد، أثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بمهمة على طريق معبر الفتحة الحدودي بين لبنان وسوريا.
وأوضح الجيش في بيان أن أشخاصا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الدورية التابعة للجيش، مما أدى إلى مقتل أحد العسكريين بينما لاذ المسلحون بالفرار.
وقد عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالى 50 كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين.
وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
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