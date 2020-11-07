



ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا إلى 641.499 حالة إصابة مؤكدة حتى السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت برلين، حسبما ذكرت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبعد مرور 40 أسبوع على إعلان أول إصابة بفيروس كورونا، تشير البيانات إلى ارتفاع حصيلة الوفيات فى ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 11.153 وفاة، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى 405.510 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتخطى 641 ألف إصابة و11 ألف وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.