تقارير: ترامب غاضب من الجميع ويشاهد التليفزيون كثيرا

ذكرت شبكة "سي بي إس" نيوز الأمريكية نقلا عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بغضب وخيبة أمل، من كثير من حلفائه، بسبب عدم حصوله على الدعم اللازم منهم في الانتخابات الرئاسية، سواء في وسائل الإعلام أو على الأرض.

وقالت المصادر للقناة إن ترامب يشاهد التليفزيون كثيرا، وسط ظهور مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية بعدد من الولايات، ويقضي وقته ما بين المكتب البيضاوي ومقر الإقامة في البيت الأبيض.

من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الحالة المزاجية داخل البيت الأبيض "متوترة"، حيث يحاول كبار مساعدو ترامب بهدوء العثور على وظيفة جديدة تحسبا لخسارة دونالد ترامب في الساعات المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن ترامب محبط ويصر على روايته بشأن وجود تزوير في الانتخابات ببعض الولايات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا قال خلاله إن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.

وأكد ترامب أن "هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات. لن نسمح للفساد بسرقة مثل هذه الانتخابات المهمة أو أي انتخابات. ولا يمكننا أن نسمح لأي شخص بأن يسكت ناخبينا ويصنع النتائج"، وتابع في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.