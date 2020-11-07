دوت الخليج -

تصعيد عسكري للعدوان في الحديدة وغارات على مأرب والجوف

واصلت قوى العدوان تصعيدها لخروقات وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 12 غارة على محافظتي مأرب والجوف ونجران. تصعيد عسكري للعدوان في الحديدة وغارات على مأرب والجوفواصلت قوى العدوان تصعيدها لخروقات وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 12 غارة على محافظتي مأرب والجوف ونجران. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 298 خرقاً بينها خمس غارات لطيران تجسسي مقاتل، وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة وحيس والجبلية والتحيتا و36 خرقاً بقصف مدفعي و247 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة الفازة بمديرية التحيتا. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية مدغل الجدعان وغارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب. وفي محافظة الجوف شن الطيران غارة على منطقة المزاريق وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة نجران

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تصعيد عسكري للعدوان في الحديدة وغارات على مأرب والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.