بريطانيا : 1.15 مليون إصابة وأكثر من 48 ألف وفاة بسبب كورونا





ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى نحو 1.15 مليون حالة إصابة مؤكدة حتى السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت لندن، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقًا للبيانات، فإنه بعد 40 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة بوباء كورونا فى المملكة المتحدة، بلغ إجمالى حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو 48.565 حالة، بينما تعافى 2951 من إصابتهم حتى صباح اليوم.

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