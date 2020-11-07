الليكود يتهم إيران بتأجيج المظاهرات في إسرائيل لإسقاط الحكومة

اتهم حزب "الليكود" الإسرائيلي، إيران بتأجيج مظاهرات اليسار الإسرائيلي من أجل إسقاط الحكومة؛ إثر إعلان شبكة "فيسبوك" حظر 12 حسابًا، إضافةً إلى 307 حسابات على "إنستجرام" انتهكت سياسة الشركة في مسألة التدخل الأجنبي، حيث تم تشغيل تلك الحسابات من إيران، ونشرت محتويات مناهضة شملت مضامين مناوئة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال "الليكود" في بيان له، "زلزال.. إيران تشجع سرًا التظاهرات اليسارية لحركة الرايات السود في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف البيان أن "إيران التي تعمل على تدمير إسرائيل في محاولة لامتلاك أسلحة نووية وتسليح الأعداء من حولنا، تستثمر في جهود الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو لأنها تعلم أنه يقف كجدار في طريقها ضد هذه المحاولات منذ سنوات".

وتابع البيان أنه "حتى لو استبدلت المظاهرات اليسارية الرايات السوداء بأعلام وردية، فلن تكون قادرة على إخفاء حقيقة أنها مدعومة من قبل أحد أكثر الأنظمة حلكة في العالم ولكل منهما هدف مشترك: الإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو.. إيران لا تستطيع الفوز".

وفي أول رد من قبل جماعة "كرايم منستر" المناوئة لرئيس الوزراء نتنياهو، قالت في بيان لها إن "نتنياهو هستيري بشأن خسارة ترامب الوشيكة ويدرك أن وقته قد انتهى؛ التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربط الاحتجاج لإنقاذ البلاد من حكمه الفاشل والفساد بالإيرانيين محرجة حتى بمعايير توباز لوك".

وأضافت الجماعة "في المرحلة المقبلة سنسمع أن الإيرانيين اخترعوا لوائح اتهام خطيرة ومليون عاطل عن العمل من الصعب ألا نتساءل ما إذا كان المتهم خائفا من بعض حسابات إيرانية على فيسبوك، فكيف سيحافظ على دولة إسرائيل؟ بيبي، إسرائيل أقوى منك ومن الإيرانيين، وستكون أفضل بعد أن تغادر".