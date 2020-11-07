بايدن يتقدم بالانتخابات الأمريكية وأنصار ترامب يحتشدون بالأسلحة | تفاصيل

يتقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقطة تحتم خسارته بالانتخابات؛ وهو ما يجعل بايدن يزحف نحو البيت الأبيض بينما يحتشد أنصار ترامب بالأسلحة أمام عدد من مراكز الاقتراع مرددين "4 سنوات أخرى" بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، السبت.

ومازال جو بايدن هو الرائد في الولايات الأمريكية المتبقية التي لا يزال فرز الأصوات داخلها مستمرًا، وانتزع الصدارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنسلفانيا، ويتقدم الآن بأغلبية 28877 صوتا.

ومن المحتمل أن يتم إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية قريبًا، بعد حسم الأصوات المتبقية من مقاطعة أليجيني النتيجة، والتي تضم معاقل الديمقراطيين في فيلادلفيا وبيتسبرج.

وتجمع أنصار ترامب خارج مركز انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينيكس، وكان بعضهم يحمل بنادق ومسدسات ويسمح قانون ولاية أريزونا للناس بحمل السلاح علانية.

وتجمعت حشود لمناصرة ترامب وترددت هتافات "عد الأصوات!" و "أربع سنوات أخرى!" عبر مكبر الصوت.

وعلى الرغم أن مئات الآلاف من الأصوات لا تزال غير محسوبة، فإن ترامب يطالب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ويطلب وقف عد الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا وميتشيجان ونيفادا.

وأعلنت حملة ترامب أنها ستخوض معركة قضائية أمام المحكمة العليا رفضًا للقانون الذي يسمح بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات.

وقال نائب مدير حملة ترامب ، "جاستن كلارك" إن الحملة سترفع دعوى قضائية لمنع "مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين من إخفاء عملية فرز الأصوات ومعالجتها" عن مراقبي الحزب الجمهوري.

وانخفض تقدم جو بايدن في ولاية أريزونا مرة أخرى إلى اقل من 30 ألف صوت وحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من نصف الأصوات التي تم فرزها في مقاطعة ماريكوبا تزامنًا مع بقاء 173 ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد.

وفي حالة انتصار ترامب على بايدن فى أريزونا فإنه لا يزال بحاجة إلى الفوز بولايات أخرى للحصول على 270 صوت وهو أمر شبه مستحيل في هذه المرحلة.

وفي نيفادا ، يتقدم بايدن بأكثر من 22 ألف صوت كما أنه يتقدم في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 28883 صوت على ترامب.

وفي جورجيا ، أصبح المنافسين ترامب وبايدن متقلبان بعد فرز 99٪ من الأصوات.

ولا يزال بايدن متقدمًا بحصوله على 49.6٪ من إجمالي الأصوات، مقارنة بـ 48.7٪ لترامب.

وقالت وزيرة خارجية ولاية أريزونا، كاتي هوبز، إن كان هناك ما يقرب من 173000 بطاقة اقتراع متبقية في الولاية اعتبارًا من الساعة 11 مساءً ، منها 92000 من ماريكوبا بينهم 47 ألف بطاقة اقتراع مؤقتة لن يتم فرزها حتى يوم الأربعاء.

وتابعت أنه فى حال فوز بايدن بولاية بنسلفانيا، فلن يكون بحاجة إلى ولايتي أريزونا أو نيفادا ولكن إذا فاز في ولاية أريزونا ونيفادا فلن يحتاج إلى ولاية بنسلفانيا.