كورونا يضرب البيت الأبيض.. إصابة 5 من كبار المسئولين بالفيروس

أكد موقع "بلومبرج" الأمريكي اليوم، السبت، إصابة 5 من كبار مسئولي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".
وأعلن الموقع عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز بفيروس كورونا المستجد.
وقالت "بلومبرج" إنه بالإضافة إلى مادوز، أصيب المسئول بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، نيك ترنر، بفيروس كورونا.
وذكرت مجلة "نيويورك" أن مادوز كان متواجدًا في البيت الأبيض حينما كان لديه الفيروس، وذلك برفقة الرئيس دونالد ترامب، وابنته ميلانيا وزوجها جاريد كوشنر، ونجل ترامب، دونالد ترامب الابن.
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